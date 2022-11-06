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Сегодня, 10:10

Александр-Арнолд — о критике: «Люди говорят всякое. Я всегда воспринимал это как «я знаю, что мне нужно делать»

Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд ответил на критику его игры в обороне
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд ответил на критику его игры в обороне.

«Люди говорят всякое, они много болтают, у них есть свое мнение. Такова жизнь, и они имеют на это право. Я всегда воспринимал это как «я знаю, что мне нужно делать», а потом просто продолжал в том же духе. Когда все идет хорошо, люди хвалят нас. Когда что-то не так, то начинается: «Дело в том, что они обороняются не так, как привыкли».

В прошлом году мы почти выиграли все возможные трофеи, и это не было проблемой, потому что мы побеждали. Все говорили: «Ах, Трент поменял позицию, теперь у него другая роль. Он изменил подход крайних защитников к игре». А теперь это: «Он обороняется не так, как должен это делать крайний защитник». Ну, если я поменял подход к игре, то одного без другого быть не может. Команда может лишь играть так, как ей говорят», — приводит слова Трента This Is Anfield.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах в составе «Ливерпуля» и забил 3 гола.

Команда занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 12 играх.

Источник: https://www.thisisanfield.com/2022/11/trent-alexander-arnold-bemused-by-full-back-critics-well-if-ive-changed-the-game/

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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АПЛ: «Челси» — «Арсенал», «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и другие матчи 15-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
2
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
8
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
11
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
14
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
15
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
16
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
17
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
18
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
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38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 0 : 2
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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