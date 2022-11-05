«Лестер» одержал победу над «Эвертоном» в матче чемпионата Англии

«Эвертон» на своем поле проиграл «Лестеру» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 0:2.

Счет открыл полузащитник гостей Юри Тилеманс на 45-й минуте. На 86-й минуте хавбек Харви Барнс удвоил преимущество «Лестера» и установил окончательный счет в матче.

«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Лестер» с 14 очками располагается на 13-й строчке, опережая соперников по дополнительным показателям.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Борнмутом», а «Лестер» встретится с «Вест Хэмом».