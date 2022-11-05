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Сегодня, 22:25

«Лестер» одержал победу над «Эвертоном» в матче чемпионата Англии

Мария Гусева
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«Эвертон» — «Лестер» — 0:2.
Фото Reuters

«Эвертон» на своем поле проиграл «Лестеру» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 0:2.

Счет открыл полузащитник гостей Юри Тилеманс на 45-й минуте. На 86-й минуте хавбек Харви Барнс удвоил преимущество «Лестера» и установил окончательный счет в матче.

«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Лестер» с 14 очками располагается на 13-й строчке, опережая соперников по дополнительным показателям.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Борнмутом», а «Лестер» встретится с «Вест Хэмом».

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 нояб, 20:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:2
Лестер

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
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Интер

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28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
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Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Футбол
ФК Лестер
ФК Эвертон
0
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АПЛ: «Челси» — «Арсенал», «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и другие матчи 15-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
2
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
8
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
11
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
14
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
15
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
16
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
17
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
18
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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