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Защитник «Ливерпуля» Гомес перенес операцию на колене. Он пропустит большую часть сезона-2020/21

15:44
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Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес успешно перенес операцию на коленном суставе левой ноги, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

23-летний англичанин заработал повреждение, находясь в расположении сборной Англии. Как сообщает «Ливерпуль», травма не задела связки колена, после операции футболист начнет восстановительные работы под руководством медицинского штаба клуба. Сроки восстановления не сообщаются, отмечается, что игрок пропустит значительную часть сезона-2020/21.

Ранее «Ливерпуль» потерял защитника Виргила ван Дейка из-за разрыва передней крестообразной связки, позднее повреждение получил полузащитник Фабинью, занявший место голландца в обороне.

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