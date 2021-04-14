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«Ювентус» предложил Агуэро контракт на два года

17:55
Серхио Агуэро. Фото Reuters
Серхио Агуэро. Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в итальянской серии А, утверждает El Chiringuito 14 апреля.

32-летний футболист получил официальное предложение от «Ювентуса». Туринцы подготовили для Агуэро контракт на два года.

Сам аргентинец, который покинет «Ман Сити» по окончании текущего сезона, хочет играть в одном клубе вместе со своим соотечественником Лионелем Месси, а именно в «Барселоне». Ранее сообщалось, что агент Агуэро и «Барселона» уже приступили к переговорам.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 3 мяча в 15 матчах за английский клуб.

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