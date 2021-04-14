«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Рафаэля Варана

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Реала» Рафаэля Варана этим летом, утверждает Daily Mail 14 апреля. Француз не хочет дальше играть за мадридцев.

«Реал» оценивает футболиста примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов, но «МЮ» попытается сбить цену на игрока.

«Манчестер Юнайтед» уже пытался заполучить Варана. В 2011 году Алекс Фергюсон хотел пригласить француза, тогда выступавшего за «Ланс», но Зинедин Зидан, тогда занимавший пост советника «Реала», убедил Варана переехать в Мадрид.

Кроме того, в 2017 году «Юнайтед» тоже пытался подписать футболиста, но не сумел. Поэтому клуб пригласил Виктора Линделефа из «Бенфики».

В этом сезоне Варан провел 27 матчей в чемпионате Испании и забил 2 мяча.