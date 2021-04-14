Ховард Уэбб женился на первой женщине-арбитре в Бундеслиге

Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб женился на своей давней подруге Бибиане Штайнхаус, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 49-летний Уэбб и 42-летняя Штайнхаус провели тайное бракосочетание в Ганновере, так как из-за коронавирусных ограничений пара не могла пригласить гостей на церемонию.

В 2017 году Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Уэбб судил матчи АПЛ с 2003 по 2014 год. Он является рекордсменом по количеству показанных желтых карточек в финалах чемпионатов мира.