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Ховард Уэбб женился на первой женщине-арбитре в Бундеслиге

10:29
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Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб женился на своей давней подруге Бибиане Штайнхаус, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 49-летний Уэбб и 42-летняя Штайнхаус провели тайное бракосочетание в Ганновере, так как из-за коронавирусных ограничений пара не могла пригласить гостей на церемонию.

В 2017 году Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Уэбб судил матчи АПЛ с 2003 по 2014 год. Он является рекордсменом по количеству показанных желтых карточек в финалах чемпионатов мира.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9465293/Former-Premier-League-referee-Howard-Webb-ties-knot-German-official-Bibiana-Steinhaus.html

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