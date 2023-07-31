Клопп — о Мбаппе в «Ливерпуле»: «Мы посмеялись над этим. Может, кто-то готовит для меня сюрприз»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в английскую команду.

«Мы посмеялись над этим. Я могу сказать, что он действительно хороший игрок. Но финансовая сторона вопроса не устраивает нас совершенно. Не хотел бы рушить эту историю, но насколько я знаю, здесь ничего нет. Хотя, может, кто-то в клубе что-то делает и готовит сюрприз для меня! Но такого не случалось за все мои восемь лет в команде. Это будет впервые», — цитирует Клоппа Athletic.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.