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Сегодня, 09:15

Календарь «Манчестер Сити» на август: расписание матчей всех турниров

«Манчестер Сити» сыграет матч за Суперкубок УЕФА 16 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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Футболист Джек Грилиш.
Джек Грилиш.
Фото Reuters

Старт сезона у команды Хосепы Гвардиолы будет насыщенным. «Ман Сити» сыграет в двух матчах за новые трофеи — в Суперкубке Англии и Суперкубке УЕФА. Также лучший клуб Англии и победителя Лиги чемпионов ждут три матча в новом сезоне премьер-лиги (два выездных и один домашний).

«Манчестер Сити»: расписание матчей в августе 2023

6 августа. 18.00 (время начала матча — московское). «Манчестер Сити» — «Арсенал» (Суперкубок Англии)

11 августа. 22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити» (премьер-лига)
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16 августа. 22:00. «Манчестер Сити» — «Севилья» (Суперкубок УЕФА)
Онлайн-трансляция

19 августа. 22.00. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

27 августа. 16:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Сити» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

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Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
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МЮ – Вулверхэмптон
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