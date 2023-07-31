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Сегодня, 17:45

Календарь «Манчестер Юнайтед» на август: расписание матчей всех турниров

«Манчестер Юнайтед» начнет сезон в АПЛ 14 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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Тренер Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Команда Эрика тен Хага начнет сезон 2023 / 2024 в английской премьер-лиге 14 августа матчем против «Вулверхэмптона». Перед этим у «МЮ» запланированы еще две товарищеские игры — с «Лансом» и «Атлетиком» из Бильбао.

«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей в августе 2023

5 августа. 14.45 (время начала матча — московское). «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» (товарищеский матч)

6 августа. 18.00. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» (товарищеский матч)

14 августа. 22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (премьер-лига)
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19 августа. 19.30. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

26 августа. 17.00. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
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Челси – Ливерпуль
 - : -
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МЮ – Вулверхэмптон
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