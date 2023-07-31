Календарь «Манчестер Юнайтед» на август: расписание матчей всех турниров
Команда Эрика тен Хага начнет сезон 2023 / 2024 в английской премьер-лиге 14 августа матчем против «Вулверхэмптона». Перед этим у «МЮ» запланированы еще две товарищеские игры — с «Лансом» и «Атлетиком» из Бильбао.
«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей в августе 2023
5 августа. 14.45 (время начала матча — московское). «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» (товарищеский матч)
6 августа. 18.00. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» (товарищеский матч)
14 августа. 22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция
19 августа. 19.30. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция
26 августа. 17.00. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция
Полный календарь и результаты игр «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -