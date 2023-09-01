«Вулверхэмптон» подписал Дойла из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Томми Дойл перешел в «Вулверхэмптон» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа.

В минувшем сезоне Дойл провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед», которому помог выйти в АПЛ. Футболист провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.