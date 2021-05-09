«Вулверхэмптом» в большинстве одержал волевую победу над «Брайтоном»
«Вулверхэмптон» принимал «Брайтон» в матче 35-го тура чемпионата Англии. «Волки» одержали волевую победу со счетом 2:1.
В составе «Брайтон» отличился защитник Льюис Данк. Но во втором тайме он получил красную карточку, после чего «Брайтон» упустил победу.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Брайтон & Хоув» — 2:1 (0:1)
Голы: Данк, 13 (0:1). Траоре, 76 (1:1). Гиббс-Уайт, 90 (2:1).
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Аит Нури, Килман, Хувер, Жоау Моутинью, Невеш (Траоре, 61), Гиббс-Уайт, Витинья (Дендонкер, 78), Поденсе (Виллиан Жозе, 69), Силва.
«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Уэлбек (Зекири, 78), Мопей, Джаханбахш (Макаллистер, 58), Троссар (Модер, 58).
Предупреждения: Килман, 80. Коади, 83. Санчес, 85. Биссума, 90+2.
Удаление: Данк, 53.
Судья: Мосс (Англия).
9 мая. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю