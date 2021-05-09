Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вулверхэмптом» в большинстве одержал волевую победу над «Брайтоном»

15:55
Теги:

«Вулверхэмптон» принимал «Брайтон» в матче 35-го тура чемпионата Англии. «Волки» одержали волевую победу со счетом 2:1.

В составе «Брайтон» отличился защитник Льюис Данк. Но во втором тайме он получил красную карточку, после чего «Брайтон» упустил победу.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Брайтон & Хоув» — 2:1 (0:1)

Голы: Данк, 13 (0:1). Траоре, 76 (1:1). Гиббс-Уайт, 90 (2:1).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Аит Нури, Килман, Хувер, Жоау Моутинью, Невеш (Траоре, 61), Гиббс-Уайт, Витинья (Дендонкер, 78), Поденсе (Виллиан Жозе, 69), Силва.

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Уэлбек (Зекири, 78), Мопей, Джаханбахш (Макаллистер, 58), Троссар (Модер, 58).

Предупреждения: Килман, 80. Коади, 83. Санчес, 85. Биссума, 90+2.

Удаление: Данк, 53.

Судья: Мосс (Англия).

9 мая. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ее бросил Авербух, а она его обыграла на Олимпиаде за Францию. История Марины Анисиной
За 18 лет карьеры Акинфеев никогда не пролетал мимо еврокубков. Сейчас ЦСКА может вывести в Европу только чудо
Россия в финале чемпионата мира! Наши керлингистки перешагнули через олимпийских чемпионок
Источник: «Локомотив» рискует не получить лицензию из-за финансовых проблем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд