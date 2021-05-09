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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну доволен победой в матче с «Брайтоном»

16:36
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Игроки отлично среагировали на происходящее во втором тайме. В первой половине матча игра разочаровывала меня.

Наша молодежь показала сегодня себя с хорошей стороны. Сейчас подходящий момент, чтобы попытаться построить новую команду и развивать молодых футболистов. Красная карточка защитника «Брайтона» оказала большое значение на ход матча. Мы заслужили победу», - приводит слова Санту BBC.

«Вулверхэмптон» с 45 очками идет на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ.  У «Брайтона» 37 очков и 15-е место.

Вулверхэмптон Уондерерс - Брайтон & Хоув

 

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/56836290

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