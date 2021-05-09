Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну доволен победой в матче с «Брайтоном»
16:36
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Игроки отлично среагировали на происходящее во втором тайме. В первой половине матча игра разочаровывала меня.
Наша молодежь показала сегодня себя с хорошей стороны. Сейчас подходящий момент, чтобы попытаться построить новую команду и развивать молодых футболистов. Красная карточка защитника «Брайтона» оказала большое значение на ход матча. Мы заслужили победу», - приводит слова Санту BBC.
«Вулверхэмптон» с 45 очками идет на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ. У «Брайтона» 37 очков и 15-е место.
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