Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну доволен победой в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Игроки отлично среагировали на происходящее во втором тайме. В первой половине матча игра разочаровывала меня.

Наша молодежь показала сегодня себя с хорошей стороны. Сейчас подходящий момент, чтобы попытаться построить новую команду и развивать молодых футболистов. Красная карточка защитника «Брайтона» оказала большое значение на ход матча. Мы заслужили победу», - приводит слова Санту BBC.

«Вулверхэмптон» с 45 очками идет на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ. У «Брайтона» 37 очков и 15-е место.