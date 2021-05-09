«Тоттенхэм» заявил, что не отдаст Дайера и Хейбьерга «Роме» Моуринью
«Тоттенхэм» не собирается отдавать футболистов Эрика Дайер и Пьер-Эмиля Хейбьерга «Роме», которую в следующем сезоне возглавит Жозе Моуринью, сообщает The Sun.
По информации СМИ, Моуринью потребовал у руководства «Ромы» подписать контракт с Дайером и Хейбьергом. Но в «Тоттенхэме» категорически против и не собираются продавать игроков.
Ранее стало известно, что португальский тренер хочет видеть нападающих «Тоттенхэма» Эрика Ламела и Лукаса Моура в своей команде.
19 апреля «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке 58-летнего португальского специалиста и его тренерского штаба. Он работал в английской команде с ноября 2019 года. 4 мая стало известно, что Моуринью станет главным тренером итальянской команды в следующем сезоне.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14896301/mourinho-roma-tottenham-dier-hojbjerg/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю