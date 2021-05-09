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«Тоттенхэм» заявил, что не отдаст Дайера и Хейбьерга «Роме» Моуринью

14:59
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«Тоттенхэм» не собирается отдавать футболистов Эрика Дайер и Пьер-Эмиля Хейбьерга «Роме», которую в следующем сезоне возглавит Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

По информации СМИ, Моуринью потребовал у руководства «Ромы» подписать контракт с Дайером и Хейбьергом. Но в «Тоттенхэме» категорически против и не собираются продавать игроков.

Ранее стало известно, что португальский тренер хочет видеть нападающих «Тоттенхэма» Эрика Ламела и Лукаса Моура в своей команде.

19 апреля «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке 58-летнего португальского специалиста и его тренерского штаба. Он работал в английской команде с ноября 2019 года. 4 мая стало известно, что Моуринью станет главным тренером итальянской команды в следующем сезоне.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14896301/mourinho-roma-tottenham-dier-hojbjerg/

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