«Тоттенхэм» заявил, что не отдаст Дайера и Хейбьерга «Роме» Моуринью

«Тоттенхэм» не собирается отдавать футболистов Эрика Дайер и Пьер-Эмиля Хейбьерга «Роме», которую в следующем сезоне возглавит Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

По информации СМИ, Моуринью потребовал у руководства «Ромы» подписать контракт с Дайером и Хейбьергом. Но в «Тоттенхэме» категорически против и не собираются продавать игроков.

Ранее стало известно, что португальский тренер хочет видеть нападающих «Тоттенхэма» Эрика Ламела и Лукаса Моура в своей команде.

19 апреля «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке 58-летнего португальского специалиста и его тренерского штаба. Он работал в английской команде с ноября 2019 года. 4 мая стало известно, что Моуринью станет главным тренером итальянской команды в следующем сезоне.