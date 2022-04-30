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«Брайтон» в гостях разгромил «Вулверхэмптон». «Норвич» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Брайтон» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

«Вулверхэмптон» потерпел третье поражение подряд. Команда осталась на восьмом месте (49 очков). «Брайтон» идет следом, занимая 9-ю строчку (44 очка).

«Норвич» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ. Это стало известно после игры 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Норвич», который завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
30 апр, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:3
Брайтон & Хоув
Голы
Макаллистер, 42 (0:1), Троссар, 70 (0:2), Биссума, 86 (0:3)
Нереализованный пенальти
Макаллистер 33
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Боли Коади Семеду (Хонни Кастро, 53) Саисс Рубен Невеш (Педру Нету, 46) Жоау Моутинью Дендонкер Силва (Хименес, 46) Хван Хи Чхан
Брайтон & Хоув
Санчес Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер Мвепу (Уэбстер, 63) Марч (Лемпти, 87) Кайседо Троссар (Гросс, 89) Уэлбек
Предупреждения
Коади 21’, Хван Хи Чхан 72’  -  Кукурелья 60’
Судьи
Хупер (Англия)
Англия. Премьер-лига. 35-й тур
30 апр, 17:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
1:2
Бернли
Голы
Тарковски, 8 (1:0), Корк, 83 (1:1), Браунхил, 86 (1:2)
Уотфорд
Фостер Камара Кико Фемения Самир Кабаселе Луза Сиссоко Куцка Жоау Педру Сарр Деннис
Бернли
Поуп Тэйлор Тарковски Робертс Коллинз Корк Браунхил Вегхорст (Барнс, 60) Макнейл Леннон (Лоутон, 89) Родригес Выдра (Стивенс, 90+2)
Предупреждения
Куцка 87’  -  Тарковски 48’, Коллинз 90’
Судьи
Поусон (Англия)
Англия. Премьер-лига. 35-й тур
30 апр, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:2
Кристал Пэлас
Голы
Ромеу, 9 (1:0), Эзе, 60 (1:1), Заа, 90+2 (1:2)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Перро Салису Беднарек Ромеу Уорд-Проуз Лонг (Армстронг, 65) Адамс (Бройя, 65) Редмонд Телла (Эль-Юнусси, 80)
Кристал Пэлас
Гуаита Уорд Гэи Андерсен Клайн Эзе (Хьюз, 84) Шлупп (Олисе, 74) Макартур Галлахер Айю Матета (Заа, 64)
Предупреждения
Беднарек 16’  -  Матета 16’, Макартур 38’, Уорд 45’
Судьи
Джиллетт (Австралия)
Англия. Премьер-лига. 35-й тур
30 апр, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:0
Норвич
Голы
Уоткинс, 41 (1:0), Ингс, 90+3 (2:0)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Мингс Чемберс Динь Ироэгбунам (Дуглас Луис, 73) Макгинн Коутинью (Буэндия, 76) Рэмси Уоткинс Бэйли (Ингс, 40)
Норвич
Крул Ааронс Бирам Хэнли Уильямс Дауэлл Норманн Ле Мелу (Саджент, 67, Рупп, 81) Маклин Рашица (Роу, 78) Пукки
Предупреждения
Чемберс 44’, Ироэгбунам 61’, Ингс 65’, Рэмси 67’  -  Ааронс 23’
Судьи
Брукс (Англия)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 0
Локомотив 0
1-й тайм

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1 (-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

82%

1.30

Ф2 (-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 4
Эспаньол 0
Матч завершен

П1

18%

1.46

ТБ 2.5

29%

1.69

Ф1 (-1)

20%

1.74
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
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Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
2
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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