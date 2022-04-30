«Брайтон» в гостях разгромил «Вулверхэмптон». «Норвич» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ

«Брайтон» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

«Вулверхэмптон» потерпел третье поражение подряд. Команда осталась на восьмом месте (49 очков). «Брайтон» идет следом, занимая 9-ю строчку (44 очка).

«Норвич» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ. Это стало известно после игры 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Норвич», который завершился победой хозяев со счетом 2:0.