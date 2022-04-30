«Брайтон» в гостях разгромил «Вулверхэмптон». «Норвич» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ
«Брайтон» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.
«Вулверхэмптон» потерпел третье поражение подряд. Команда осталась на восьмом месте (49 очков). «Брайтон» идет следом, занимая 9-ю строчку (44 очка).
«Норвич» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ. Это стало известно после игры 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Норвич», который завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
2
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
3
|Челси
|33
|19
|9
|5
|68-28
|66
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|
7
|Вест Хэм
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|
9
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
11
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|
13
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|
14
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|
15
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
16
|Лидс
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|
17
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|
18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|
19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 1
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|2 : 0
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|0 : 3
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|1 : 2
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|1 : 2
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|17
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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