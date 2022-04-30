Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0).

«Думаю, это была игра топ-класса в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поэтому я по-настоящему счастлив. Ты хочешь побеждать, и в при лучшем исходе заслуживаешь победы. Мы выложились на 100% в матче против команды, которая находится в отличной форме.

Я чувствую себя великолепно. Для меня это важная неделя, и я по-настоящему счастлив, что подписал новый контракт. Это невероятное место с невероятными людьми», — цитирует тренера Sky Sports.

«Ливерпуль» опередил имеющий матч в запасе «Манчестер Сити» и с 82 очками в 34 встречах возглавил турнирную таблицу АПЛ.