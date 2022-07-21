«Вест Хэм» сделал официальное предложение в 40 миллионов евро «Сассуоло» по Скамакке

«Вест Хэм» сделал официальное предложение «Сассуоло» по нападающему Джанлуке Скамакке, сообщает Sky Sports.

«Молотобойцы» предложили за 23-летнего итальянца 40 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может увеличиться на 7 миллионов.

По информации источника, руководство итальянского клуба по-прежнему рассчитывает заработать на переходе игрока 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.