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Сегодня, 03:03

«Манчестер Юнайтед» решил не продавать Марсьяля

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» решил не продавать нападающего Антони Марсьяля этим летом.

Как сообщает Manchester Evening News, новый главный тренер команды Эрик Тен Хаг принял решение еще до того, как команда вылетела на сборы в Бангкок.

Действующий контракт 26-летнего француза рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Марсьяль с января играл на правах аренды за «Севилью». Он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 12 матчах за испанскую команду.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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