Бывший защитник «Челси» Джонсон считает, что Роналду не сможет усилить стартовый состав лондонцев

Бывший защитник «Челси» и «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мнением о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» в лондонский клуб.

«Все зависит от того, зачем вы его покупаете. Я не думаю, что он усилит стартовый состав, так как играть каждую неделю он не будет. А вот если вы берете его по коммерческим причинам, то он может создать большой ажиотаж. Так что все зависит от целей трансфера», — сказал Джонсон в интервью Genting Casino.

Ранее сообщалось, что переход 37-летнего португальца в «Челси» заблокировал главный тренер лондонского клуба Томас Тухель.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.