Голы Роналду и Лингарда и сэйв де Хеа принесли «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вест Хэмом»
«Вест Хэм» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче пятого тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Криштиану Роналду и Джесси Лингард. У хозяев забил Саид Бенрама. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич вышел в стартовом составе, а на 68-й минуте его заменил Андрей Ярмоленко. В концовке хозяева могли сравнять счет, но удар перед этим вышедшего на замену Марка Нобла с пенальти отразил Давид Де Хеа.
Криштиану Роналду забил четвертый мяч в трех матчах за «МЮ» после возвращения. Его команда набрала 13 очков и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Ливерпуля». У «Вест Хэма» восемь очков и восьмое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (1:1)
Голы: Бенрама, 30 (1:0). Криштиану Роналду, 35 (1:1). Лингард, 89 (1:2).
Нереализованный пенальти: Нобл, 90+5 (вратарь)
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Цоуфал, Крессуэлл, Влашич (Ярмоленко, 68), Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Бенрама (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90+4).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Ван-Биссака, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).
Судья: Аткинсон.
19 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
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