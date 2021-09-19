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Голы Роналду и Лингарда и сэйв де Хеа принесли «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вест Хэмом»

17:55
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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«Вест Хэм» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче пятого тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Криштиану Роналду и Джесси Лингард. У хозяев забил Саид Бенрама. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич вышел в стартовом составе, а на 68-й минуте его заменил Андрей Ярмоленко. В концовке хозяева могли сравнять счет, но удар перед этим вышедшего на замену Марка Нобла с пенальти отразил Давид Де Хеа.

Криштиану Роналду забил четвертый мяч в трех матчах за «МЮ» после возвращения. Его команда набрала 13 очков и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Ливерпуля». У «Вест Хэма» восемь очков и восьмое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (1:1)

Голы: Бенрама, 30 (1:0). Криштиану Роналду, 35 (1:1). Лингард, 89 (1:2).

Нереализованный пенальти: Нобл, 90+5 (вратарь)

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Цоуфал, Крессуэлл, Влашич (Ярмоленко, 68), Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Бенрама (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90+4).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Ван-Биссака, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).

Судья: Аткинсон.

19 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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