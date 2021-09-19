Варди забил 150-й мяч за «Лестер»
Форвард «Лестера» Джейми Варди забил свой 150-й мяч за команду. Он отметился голом в матче пятого тура чемпионата Англии против «Брайтона».
Нападающий отличился на 61-й минуте. Его команда на данный момент уступает 1:2.
34-летний футболист выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Суперкубок Англии. До этого он также выиграл с «лисами» турнир в чемпионшипе и помог команде пробиться в премьер-лигу.
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