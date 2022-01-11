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«Вест Хэм» хочет арендовать защитника «ПСЖ» Диалло

09:26
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«Вест Хэм» интересуется защитником «ПСЖ» Абду Диалло, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «молотобойцы» изучают возможность арендовать 25-летнего сенегальца до конца сезона-2021/22, при этом английский клуб еще не начал официальных переговоров с парижанами.

В нынешнем сезоне Диалло провел 13 матчей за «ПСЖ», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/psg-west-ham-apprecie-abdou-diallo_AV-202201080241.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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