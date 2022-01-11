«Ньюкасл» может подписать 19-летнего форварда «Реймса» Экитике за 30 миллионов фунтов
09:15
«Ньюкасл» интересуется нападающим «Реймса» Юго Экитике, сообщает Sky Sports.
По информации источника, английский клуб вступил в переговоры по трансферу 19-летнего француза. Сообщается, что сделка может обойтись «сорокам» в сумму около 30 миллионов фунтов.
В сезоне-2021/22 Экитике провел 19 матчей за «Реймс», на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11678/12513249/hugo-ekitike-newcastle-in-talks-with-reims-for-france-u20-international-striker
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