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Рангник считает, что Мактоминей способен в будущем стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

09:38
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о полузащитнике Скотте Мактоминее, который принес команде победу в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» (1:0).

«Мактоминей — воспитанник, игрок из академии «МЮ». Его энергия невероятна. Сейчас он начал забивать голы и проявлять лидерские качества. Не удивлюсь, если через пару лет Скотт станет капитаном команды», — приводит Goal слова Рангника.

Мактоминей забил единственный гол в матче с «Астон Виллой».

25-летний шотландец — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2021/22 полузащитник провел 22 матча за «красных дьяволов», на его счету 2 гола.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/fa-cup-hero-mctominay-a-future-man-utd-captain-says-rangnick/blt05e9349ca7e9644c

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Иван Торопцев все материалы автора

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