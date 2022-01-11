Рангник считает, что Мактоминей способен в будущем стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о полузащитнике Скотте Мактоминее, который принес команде победу в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» (1:0).

«Мактоминей — воспитанник, игрок из академии «МЮ». Его энергия невероятна. Сейчас он начал забивать голы и проявлять лидерские качества. Не удивлюсь, если через пару лет Скотт станет капитаном команды», — приводит Goal слова Рангника.

Мактоминей забил единственный гол в матче с «Астон Виллой».

25-летний шотландец — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2021/22 полузащитник провел 22 матча за «красных дьяволов», на его счету 2 гола.