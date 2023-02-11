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«Челси» не смог обыграть «Вест Хэм»

Иван Шитик
Корреспондент
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11 февраля. «Вест Хэм» — «Челси» — 1:1.
Фото Reuters

«Челси» не смог обыграть на выезде «Вест Хэм» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 16-й минуте счет открыл нападающий «синих» Жоау Феликс, для которого этот гол стал первым в составе английской команды.

Однако на 28-й минуте счет сравнял защитник «Вест Хэма», экс-игрок «Челси» Эмерсон.

В конце второго тайма «молотобойцы» еще раз поразили ворота соперника, но взятие ворот было отменено после подсказки ВАР из-за офсайда.

«Челси» набрал 31 очко и остается на девятом месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» занимает 15-ю строчку (20 очков).

За 8 последних матчей у «Челси» 1 победа, 4 ничьих и 3 поражения. «Синие» смогли забить всего 4 мяча за этот отрезок.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 15:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Челси
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
1
1
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2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
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 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
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 - : -
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Лидс – МЮ
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