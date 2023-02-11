«Челси» не смог обыграть «Вест Хэм»

«Челси» не смог обыграть на выезде «Вест Хэм» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 16-й минуте счет открыл нападающий «синих» Жоау Феликс, для которого этот гол стал первым в составе английской команды.

Однако на 28-й минуте счет сравнял защитник «Вест Хэма», экс-игрок «Челси» Эмерсон.

В конце второго тайма «молотобойцы» еще раз поразили ворота соперника, но взятие ворот было отменено после подсказки ВАР из-за офсайда.

«Челси» набрал 31 очко и остается на девятом месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» занимает 15-ю строчку (20 очков).

За 8 последних матчей у «Челси» 1 победа, 4 ничьих и 3 поражения. «Синие» смогли забить всего 4 мяча за этот отрезок.