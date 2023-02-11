«ПСЖ» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации издания, руководство французской команды продолжает рассматривать варианты с усилением атаки. Парижане планируют сделать крупное предложение по Кейну летом.

29-летний англичанин выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне он провел за «шпор» 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портал Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.