«Вест Хэм» одержал победу над «Борнмутом» благодаря голам Зумы и Бенрамы

«Вест Хэм» одержал победу над «Борнмутом» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0.

Победу «Вест Хэму» принесли голы Курта Зумы, который был забит на 45-й минуте матча, и Саида Бенрамы в добавленное время.

После этого матча «Вест Хэм» поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ (14 очков). «Борнмут» расположился на 14-й строчке (13 очков).