«Брайтон» продлил контракт с аргентинским полузащитником Мак Аллистером

«Брайтон» продлил контракт с аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером. Новое соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

Также в договоре прописана опция продления соглашения еще на сезон.

В этом сезоне на счету 23-летнего аргентинца 11 матчей в АПЛ и 4 забитых гола.