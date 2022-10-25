Грэм Поттер оценил состояние защитника «Челси» Кукурельи

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что думает об игре защитника Марка Кукурельи, который был заменен в первом тайме матча против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Он хорош, Марк готов играть и биться за клуб. Порой, когда меняешь команду все идет сразу очень хорошо, но бывают и такие случаи, когда происходит много взлетов и падений. Он еще проявит себя в футболке «Челси», — сказал Поттер на пресс-конференции.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 10 матчей в АПЛ, сделав 2 ассиста.