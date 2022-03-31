Ван Дейк поддержал Салаха после того, как сборная Египта не прошла на чемпионат мира в Катаре

Ван Дейк поддержал Салаха после невыхода сборной Египта на чемпионат мира в Катаре

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поддержал форварда Мохамеда Салаха, после того как тот не смог пройти на чемпионат мира со сборной Египта.

«Уверен, он превратит разочарование в успех. У нас есть то, ради чего нужно играть. Ему предстоит еще многого добиться», — цитирует Ван Дейка Mail Online.

29 марта египтяне проиграли Сенегалу по сумме двух встреч (1:1; по пенальти — 1:3) в финале третьего раунда африканского отборочного турнира ЧМ-2022.

Футболист также пожелал удачи одноклубнику Садио Мане, который будет участвовать в ЧМ-2022 в Катаре со сборной Сенегала.