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Сегодня, 09:20

Ван Дейк поддержал Салаха после того, как сборная Египта не прошла на чемпионат мира в Катаре

Ван Дейк поддержал Салаха после невыхода сборной Египта на чемпионат мира в Катаре
Виктория Кравченко
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поддержал форварда Мохамеда Салаха, после того как тот не смог пройти на чемпионат мира со сборной Египта.

«Уверен, он превратит разочарование в успех. У нас есть то, ради чего нужно играть. Ему предстоит еще многого добиться», — цитирует Ван Дейка Mail Online.

29 марта египтяне проиграли Сенегалу по сумме двух встреч (1:1; по пенальти — 1:3) в финале третьего раунда африканского отборочного турнира ЧМ-2022.

Футболист также пожелал удачи одноклубнику Садио Мане, который будет участвовать в ЧМ-2022 в Катаре со сборной Сенегала.

Вирджил ван Дейк
Мохамед Салах
Садио Мане
ФК Ливерпуль
0
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4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
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 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
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 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
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 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
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Тоттенхэм – Ньюкасл
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

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