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Стам: «Роналду доказал, что еще способен много забивать. Он играть важную роль в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Стам высказался о роли Роналду в команде
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением об игре нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

«Роналду доказал, что все еще способен много забивать, — приводит слова Стама Betting Expert. — Он в отличной физической форме, хочет преуспевать и играть важную роль в «Манчестер Юнайтед». Но если вы хотите использовать такого игрока и выпускать его в старте на каждый матч, нужно строить свою игру вокруг него. Нужны вингеры, которые смогут его задействовать, нужны крайние защитники, способные идти глубоко вперед«.

По его мнению, «Манчестер Юнайтед» должен постоянно доминировать и находиться на половине поля соперника, чтобы 37-летний португалец мог регулярно проникать в штрафную.

«Вот как нужно играть, если клуб собирается сохранить его на следующий сезон. Но если Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», то в любом случае будет важным игроком», — сказал он.

В нынешнем сезоне Роналду забил 18 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «МЮ». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.bettingexpert.com/news/football/talking-football-with-jaap-stam-part-2-the-manchester-united-saga-2022-03-29-110956
Криштиану Роналду
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ФК Манчестер Юнайтед
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
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 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
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