Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:21

Невилл: «Если «Арсенал» займет четвертое место, Артета может сказать: «Буду искать новую работу»

Бывший защитник «МЮ» Невилл допускает, что Артета покинет пост главного тренера «Арсенала»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о работе тренера Микеля Артеты в «Арсенале».

«Мне правда нравится Артета, считаю его отличным тренером, — приводит слова Невилла Metro. — Думаю, у Микеля отличная команда, если говорить о молодых игроках. Артета хорошо управляет командой, но если «Арсенал» закончит сезон в четверке, то в каком-то смысле это потолок«.

По мнению экс-защитника, лондонский клуб не будет бороться за победу в АПЛ.

«В АПЛ есть «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси». Есть ли у лондонцев перспективы? Микель — прекрасный тренер, он выжимает максимум из этой команды. Но если «Арсенал» займет четвертое место, Артета может сказать: «Это лучшее, чего я могу добиться, буду искать новую работу», — сказал он.

После 29 туров АПЛ «Арсенал» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.

Источник: https://metro.co.uk/2022/03/30/man-utd-legend-gary-neville-explains-why-mikel-arteta-could-leave-arsenal-16375763/
Гари Невилл
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

19-летний защитник «Болоньи» Хики может перейти в «Ньюкасл»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости