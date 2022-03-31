Невилл: «Если «Арсенал» займет четвертое место, Артета может сказать: «Буду искать новую работу»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о работе тренера Микеля Артеты в «Арсенале».

«Мне правда нравится Артета, считаю его отличным тренером, — приводит слова Невилла Metro. — Думаю, у Микеля отличная команда, если говорить о молодых игроках. Артета хорошо управляет командой, но если «Арсенал» закончит сезон в четверке, то в каком-то смысле это потолок«.

По мнению экс-защитника, лондонский клуб не будет бороться за победу в АПЛ.

«В АПЛ есть «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси». Есть ли у лондонцев перспективы? Микель — прекрасный тренер, он выжимает максимум из этой команды. Но если «Арсенал» займет четвертое место, Артета может сказать: «Это лучшее, чего я могу добиться, буду искать новую работу», — сказал он.

После 29 туров АПЛ «Арсенал» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.