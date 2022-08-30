Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слова депутата Романа Терюшкова о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне, который может перейти в «Челси».

29 августа Терюшков заявил, что если 19-летний футболист уедет в Англию, то это будет предательством.

«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола, уже большое достижение. «Челси» — один из лучших клубов Европы на данный момент. А что касается высказываний депутата Терюшкова... Для того чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США? Или испугается?» — приводит слова Газзаева Sport24.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.