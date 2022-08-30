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Газзаев — о словах Терюшкова про Захаряна: «Интересно, испугается ли он назвать Овечкина предателем?»

Газзаев отреагировал на слова Терюшкова о возможном переходе Захаряна в «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слова депутата Романа Терюшкова о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне, который может перейти в «Челси».

29 августа Терюшков заявил, что если 19-летний футболист уедет в Англию, то это будет предательством.

«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола, уже большое достижение. «Челси» — один из лучших клубов Европы на данный момент. А что касается высказываний депутата Терюшкова... Для того чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США? Или испугается?» — приводит слова Газзаева Sport24.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-30-gazzayev-o-vyskazyvanii-teryushkova-pro-zakharyana-interesno-ispugayetsyali-on-nazvat-ovechkina-predatelem
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Валерий Газзаев
Роман Терюшков
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 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
12
 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
19
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 - : -
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Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
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Саутгемптон – Челси
 - : -
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Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
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Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
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