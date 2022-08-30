Виллиан прошел медицинское обследование перед переходом в «Фулхэм»

Бывший нападающий «Челси» и «Арсенала» Виллиан прошел медицинский осмотр для перехода в «Фулхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

12 августа Виллиан разорвал свой контракт с «Коринтиансом» и стал свободным агентом. 34-летний бразилец не смог поладить с болельщиками клуба.

С 2013 по 2020 год нападающий выступал за «Челси», после этого он провел еще год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за «Коринтианс».