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Сегодня, 15:14

Виллиан прошел медицинское обследование перед переходом в «Фулхэм»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Челси» и «Арсенала» Виллиан прошел медицинский осмотр для перехода в «Фулхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

12 августа Виллиан разорвал свой контракт с «Коринтиансом» и стал свободным агентом. 34-летний бразилец не смог поладить с болельщиками клуба.

С 2013 по 2020 год нападающий выступал за «Челси», после этого он провел еще год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за «Коринтианс».

Виллиан да Силва (Виллиан)
ФК Фулхэм
0
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 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
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 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
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 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
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 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
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 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
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19
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
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Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 - : -
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
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Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
1.09 22:00
Лестер – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

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