Трансфер Захаряна в «Челси» под угрозой срыва

По данным «СЭ», вероятность перехода Арсена Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу.

Для решения этой проблемы у лондонцев есть всего три дня — 1 сентября в АПЛ закрывается трансферное окно. Напомним, что опция выкупа футболиста — 15 миллионов евро.

В понедельник Захарян, по сведениям «СЭ», тренировался в составе «Динамо».

25 августа «СЭ» стало известно, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро. Позже юрист Михаил Прокопец поделился мнением о возможных проблемах для «Челси» с оплатой трансфера.