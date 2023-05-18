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В «Индепендьенте дель Валье» сообщили, что 16-летний Паес присоединится к «Челси» в 2025 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор клуба «Индепендьенте дель Валье» Сантьяго Моралес рассказал, когда полузащитник Кендри Паес перейдет в «Челси».

«Сегодня я могу сказать, что Паес станет игроком «Челси» в 2025 году. Мы получили предложения от «Ман Юнайтед» и дортмундской «Боруссии», но «Челси» проявил огромный интерес», — приводит слова Моралеса инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка по 16-летнему игроку полностью завершена.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составила около 20 миллионов евро. В активе Паеса 1 гол в 6 матчах за «Индепендьенте дель Валье» в текущем сезоне.

Кроме того, он забил 3 мяча в 7 играх за сборную Эквадора до 17 лет.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6
 Брайтон 34 17 7 10 66-45 58
7
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
8
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
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 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
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 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
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 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
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Лестер – Арсенал
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Вест Хэм – Нот. Форест
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Борнмут – Ман. Сити
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