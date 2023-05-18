В «Индепендьенте дель Валье» сообщили, что 16-летний Паес присоединится к «Челси» в 2025 году

Директор клуба «Индепендьенте дель Валье» Сантьяго Моралес рассказал, когда полузащитник Кендри Паес перейдет в «Челси».

«Сегодня я могу сказать, что Паес станет игроком «Челси» в 2025 году. Мы получили предложения от «Ман Юнайтед» и дортмундской «Боруссии», но «Челси» проявил огромный интерес», — приводит слова Моралеса инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка по 16-летнему игроку полностью завершена.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составила около 20 миллионов евро. В активе Паеса 1 гол в 6 матчах за «Индепендьенте дель Валье» в текущем сезоне.

Кроме того, он забил 3 мяча в 7 играх за сборную Эквадора до 17 лет.