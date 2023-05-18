Силва — о своем будущем в «Сити»: «Посмотрим, что произойдет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал информацию о том, что он сменит клуб после завершения сезона-2022/23.

«Наша цель — хорошо закончить сезон, выиграть АПЛ, попробовать обыграть «МЮ» в финале Кубка Англии, а затем «Интер» в финале ЛЧ. После этого, летом, мы посмотрим, что произойдет», — приводит слова Силвы RMC Sport.

28-летним игроком интересуются «ПСЖ» и «Барселона». Ранее сообщалось, что руководство парижан считает португальца целью номер один, чтобы заменить Лионеля Месси.

В текущем сезоне Силва провел 52 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.