Хендерсон заявил, что Фирмину сыграл важнейшую роль в достижениях «Ливерпуля» последних лет

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о важности форварда Роберто Фирмину для английского клуба. 17 мая стало известно, что футболист покинет команду.

«Его вклад был огромным. Все, чего мы достигли, он сыграл во всех этих победах важнейшую роль. Фирмину — очень позитивный человек, который всегда улыбается, это придавало большой заряд энергии остальным игрокам», — цитирует Хендерсона журналист Джеймс Пирс.

Фирмину играет в составе «Ливерпуля» с 2015 года. 31-летний бразилец провел в этом сезоне 23 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.