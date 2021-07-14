В Англии за расизм в соцсетях в адрес игроков могут запретить посещать матчи
18:16
В Англии начнут более серьезно наказывать за расистские оскорбления футболистов в соцсетях.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что обеспечит «изменение порядка запрета на посещение футбола».
«Мы предпринимаем практические шаги, чтобы виновные в расистских оскорблениях в интернете в отношении футболистов не смогли посещать матчи. Без «если» или «но». Ни исключений, ни оправданий», — цитирует политика BBC.
Почти 2 тысячи оскорбительных и расистских твитов было написано в адрес темнокожих игроков сборной Англии Маркуса Рашфорда, Букайо Саки и Джейдона Санчо после финала Евро-2020. Футболистов начали травить после не забитых ими пенальти, приведших к проигрышу сборной.
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