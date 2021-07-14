Игроки молодежной команды «Портсмута» подозреваются в расистских нападках на футболистов сборной Англии
19:22
Игроки молодежной команды «Портсмута» (футболисты не старше 18 лет) подозреваются в расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака.
В соцсетях появились скриншоты якобы группового чата команды, в котором игроки используют расисткие выражения в отношении футболистов национальной команды, сообщает The Guardian.
«Клуб получил информацию об изображениях, распространяющихся в социальных сетях. Мы немедленно начали расследование и представим обновленную информацию, как только оно будет завершено. «Портсмут» решительно осуждает расизм и поддерживает искоренение всех форм дискриминации», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
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