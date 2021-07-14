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Хеннесси может продолжить карьеру в «Бернли»

11:36
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Вратарь Уэйн Хеннесси может продолжить карьеру в «Бернли», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 34-летний валлиец близок к подписанию контракта с «бордовыми».

Хеннесси является свободным агентом. До этого он выступал за «Кристал Пэлас» с января 2014 года по июнь 2021 года. В минувшем сезоне голкипер провел один матч за «орлов» — встречу Кубка английской лиги против «Борнмута» (1:1; 10:11 — по пенальти).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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Иван Торопцев все материалы автора

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