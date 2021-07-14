Хеннесси может продолжить карьеру в «Бернли»
11:36
Вратарь Уэйн Хеннесси может продолжить карьеру в «Бернли», сообщает Sky Sports.
По информации источника, 34-летний валлиец близок к подписанию контракта с «бордовыми».
Хеннесси является свободным агентом. До этого он выступал за «Кристал Пэлас» с января 2014 года по июнь 2021 года. В минувшем сезоне голкипер провел один матч за «орлов» — встречу Кубка английской лиги против «Борнмута» (1:1; 10:11 — по пенальти).
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