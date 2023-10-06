Уоткинс, которым интересовались топ-клубы АПЛ, подписал новый контракт с «Астон Виллой»
Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс подписал новый долгосрочный контракт с клубом, сообщается на официальном сайте бирмингемцев.
В летнее трансферное окно сообщалось, что в услугах Уоткинса заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм». Кроме того, «Бавария» рассматривала 27-летнего англичанина в качестве альтернативы Харри Кейну.
Уоткинс играет за «Астон Виллу» с 2020 года. В текущем сезоне форвард забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Тоттенхэм
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Челси
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|5-12
|8
|
14
|Брентфорд
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
15
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.10
|14:30
|
Лутон Таун – Тоттенхэм
|- : -
|7.10
|17:00
|
Бернли – Челси
|- : -
|7.10
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|7.10
|17:00
|
Фулхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|7.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|7.10
|19:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|8.10
|16:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|8.10
|18:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1
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