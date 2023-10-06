Уоткинс, которым интересовались топ-клубы АПЛ, подписал новый контракт с «Астон Виллой»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс подписал новый долгосрочный контракт с клубом, сообщается на официальном сайте бирмингемцев.

В летнее трансферное окно сообщалось, что в услугах Уоткинса заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм». Кроме того, «Бавария» рассматривала 27-летнего англичанина в качестве альтернативы Харри Кейну.

Уоткинс играет за «Астон Виллу» с 2020 года. В текущем сезоне форвард забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.