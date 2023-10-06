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Сегодня, 19:54

Канчельскис не считает «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом в матче с «Арсеналом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, рассказал, что ждет от матча восьмого тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».

«Фаворит «Ман Сити», но не безоговорочно, сказал бы 55 на 45. Гвардиола все еще неудобный соперник для Артеты, но когда-то это должно закончиться. Возможно, у них есть какой-то мандраж. «Арсенал» на протяжении лет десяти проигрывает: вроде близко к победе, а потом бац — и все. Может, проклятье какое или психология. Но тенденция такая есть. Потому что в прошлом сезоне «Арсенал» долго лидировал в чемпионате, но потом начал терять очки, в итоге «Манчестер Сити» тогда в очередной раз стал чемпионом. Букайо Сака, если пропустит матч с «Манчестер Сити», то для «Арсенала» это будет серьезной проблемой. Он является одним из ключевых атакующих полузащитников команды. Но в команде должна быть стабильность, у них много перспективных игроков. Надеюсь, «Арсенал» оправился от потерь и игра будет такая же яркая, как в прошлом сезоне», — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдет 8 октября. Начало — в 18.30 по мск.

После семи туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков. «Арсенал» — третий (17 очков).

Источник: https://odds.ru/football/news/kanchelskis-siti-favorit-no-ne-bezogovorochno-nadeyus-arsenal-opravilsya-ot-poter-i-igra-budet-takaya-zhe-yarkaya-kak-v-proshlom-sezone/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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