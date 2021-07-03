«Уотфорд» получит 2 млн фунтов в случае перехода Санчо из «Боруссии» из «Манчестер Юнайтед»
23:04
Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Уже было объявлено, что «МЮ» достиг принципиального согласия о покупке Санчо у «Боруссии».
Сумма сделки оценивается в 73 миллиона фунтов стерлингов. В таком случае, 2 миллиона достанутся «Уотфорду» — именно в академии этого клуба получал футбольное образование игрок, сообщает Watford Observer. Из «Уотфорда» Санчо попал в «Манчестер Сити», откуда потом перебрался в Германию.
В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач.
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