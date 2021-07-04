Санчо: «Не хочу говорить об «МЮ», хочу сосредоточиться на выступлении за сборную Англии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо после четвертьфинала Евро-2020 с Украиной (4:0) прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед».

«Честно говоря, сейчас я не хочу говорить о «Манчестер Юнайтед». Сейчас я просто хочу сосредоточиться на выступлении за сборную. Я чувствую себя на седьмом небе от счастья. Я просто счастлив, что получил возможность сыграть. Это особенный момент для меня. Каждый раз, когда я не играл, я возвращался к тренировкам и выкладывался на все 100 процентов», — приводит слова Санчо BBC Radio5 Live.

Ранее «МЮ» сообщил, что достиг принципиального согласия о покупке Санчо у «Боруссии». Сумма сделки оценивается в 73 миллиона фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач.