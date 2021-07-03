Эдегор не останется в «Арсенале» и вернется в «Реал»

Полузащитник Мартин Эдегор написал в Instagram, что возвращается в «Реал». Футболист не скрывает, что был готов остаться в «Арсенале», где последнее время выступал на правах аренды, но мадридский клуб решил вернуть игрока.

Эдегор выступал за «Арсенал» с января 2021 года. На счету 22-летнего норвежца 2 гола и 2 результативных передачи в 20 матчах за «канониров» в сезоне-2020/21.

Мартин Эдегор стал футболистом «Реала» в январе 2015 года, перейдя из родного «Стремсгодсета» в 16-летнем возрасте. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2023 года.