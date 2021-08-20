Уорд-Проуз до 2026 года продлил контракт с «Саутгемптоном»
09:58
«Саутгемптон» продлил контракт с полузащитником Джеймсом Уорд-Проузом, сообщается на сайте клуба.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Игрока также хотела купить «Астон Вилла».
В прошлом сезоне 26-летний футболист провел в АПЛ 38 игр, забив восемь голов и сделав семь голевых передач. Всего в составе «Саутгемптона» хавбек провел 270 матчей, в которых 30 раз отметился голами и 32 раза — ассистами.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Мне 18 лет! Бью жестко, хорошо дышу, бегаю по 9 км». Александр Емельяненко уверяет: он в полном порядке
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю