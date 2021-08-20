Уорд-Проуз до 2026 года продлил контракт с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» продлил контракт с полузащитником Джеймсом Уорд-Проузом, сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Игрока также хотела купить «Астон Вилла».

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел в АПЛ 38 игр, забив восемь голов и сделав семь голевых передач. Всего в составе «Саутгемптона» хавбек провел 270 матчей, в которых 30 раз отметился голами и 32 раза — ассистами.