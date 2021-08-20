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«Челси» продлил контракт с Темуе Бакайоко

09:36
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Полузащитник Темуе Бакайоко подписал новый контракт с «Челси», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, лондонцы активировали опцию продления контракта. Соглашение игрока истекает летом 2023 года. Отметим, последний раз футболист выступал за «Челси» летом 2018 года.

Сообщалось, что хавбек может уйти в аренду в «Милан», так как 26-летний француз не входит в планы главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля. Портал Transfermarkt.com оценивает Бакайоко в 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Бакайоко выступал за «Наполи» на правах аренды. Он забил два гола и сделал две результативные передачи в 44 матчах.

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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