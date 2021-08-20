Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор подписал контракт с «Арсеналом», информирует пресс-служба «канониров».

Ранее сообщалось о пятилетнем соглашении, а сумма трансфера составляет около 35 миллионов евро. 22-летний футболист будет выступать под восьмым номером.

В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды с января по май 2021 года. В 20 матчах за команду из Лондона он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

С 2014 года Эдегор вызывается в сборную Норвегии.