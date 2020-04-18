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Уличный художник надел маски на статуи легенд «Арсенала» Анри и Бергкампа в Лондоне

01:28

Уличный художник с никнеймом Northbanksy в период пандемии коронавируса решил защитить статуи легенд «Арсенала». Он надел на лица бронзовых Тьерри Анри и Денниса Бергкампа, установленных около стадиона «Эмирейтс», защитные маски.

«Мы встретимся снова», — назвал свою акцию художник, болеющий за «Арсенал».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 17 на 18 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 235 456 человек. Умерших — 153 836, выздоровевших — 569 953. По данным Роспотребнадзора на день 17 апреля, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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