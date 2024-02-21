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21 февраля, 15:47

Уэйн Руни: «Если Гвардиола попросит стать его ассистентом в «Сити», пойду пешком»

Руни заявил, что готов работать ассистентом Гвардиолы в «Сити»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что готов работать помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Если придет Гвардиола и попросит меня стать его ассистентом, я пойду пешком. Вы видите, что сейчас делает Микель Артета в «Арсенале», и я уверен, что во многом это происходит благодаря тому, что он учился у Гвардиолы, так что все зависит от ситуации», — приводит слова Руни The Independent.

Также 38-летний англичанин назвал Гвардиолу лучшим тренером.

«Для меня лучший тренер — это Хосеп. Посмотрите на то, как он адаптируется, как «Сити» играет сейчас. Это не похоже на то, как они играли четыре года назад. Он постоянно вносит изменения», — сказал Руни.

После завершения игровой карьеры Руни тренировал «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем», который он покинул в начале 2024 года. После этого англичанин объявил, что возьмет паузу в тренерской деятельности.

Источник: The Independent
Уэйн Руни
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 26 18 5 3 59-26 59
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 26 16 4 6 56-35 52
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 26 14 2 10 36-36 44
7
 Брайтон 26 10 9 7 49-41 39
8
 Вест Хэм 26 11 6 9 40-46 39
9
 Вулверхэмптон 26 11 5 10 40-40 38
10
 Ньюкасл 26 11 4 11 54-45 37
11
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
12
 Фулхэм 26 9 5 12 36-42 32
13
 Кр. Пэлас 26 7 7 12 31-44 28
14
 Борнмут 25 7 7 11 33-47 28
15
 Эвертон 26 8 7 11 28-34 25
16
 Брентфорд 26 7 4 15 37-48 25
17
 Нот. Форест 26 6 6 14 34-48 24
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 26 3 4 19 25-58 13
20
 Шеффилд Юн. 26 3 4 19 22-66 13
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2.03 18:00
Брентфорд – Челси
 - : -
2.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 - : -
2.03 18:00
Фулхэм – Брайтон
 - : -
2.03 18:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
2.03 18:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
2.03 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
2.03 20:30
Лутон Таун – Астон Вилла
 - : -
3.03 16:00
Бернли – Борнмут
 - : -
3.03 18:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
4.03 23:00
Шеффилд Юн. – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 14
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 23 1 7
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