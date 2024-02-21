Уэйн Руни: «Если Гвардиола попросит стать его ассистентом в «Сити», пойду пешком»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что готов работать помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Если придет Гвардиола и попросит меня стать его ассистентом, я пойду пешком. Вы видите, что сейчас делает Микель Артета в «Арсенале», и я уверен, что во многом это происходит благодаря тому, что он учился у Гвардиолы, так что все зависит от ситуации», — приводит слова Руни The Independent.

Также 38-летний англичанин назвал Гвардиолу лучшим тренером.

«Для меня лучший тренер — это Хосеп. Посмотрите на то, как он адаптируется, как «Сити» играет сейчас. Это не похоже на то, как они играли четыре года назад. Он постоянно вносит изменения», — сказал Руни.

После завершения игровой карьеры Руни тренировал «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем», который он покинул в начале 2024 года. После этого англичанин объявил, что возьмет паузу в тренерской деятельности.